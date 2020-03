Calciomercato Milan: Piatek potrebbe tornare alla base

Calciomercato Milan: Piatek non avrebbe convinto all’Herta Berlino, per questo motivo il suo ritorno a Milanello non sarebbe un’utopia

Piatek non avrebbe per nulla convinto l’Herta Berlino. Il polacco ha siglato solamente una rete in campionato oltretutto su calcio di rigore. Il suo ritorno al Milan, stando a quanto riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, potrebbe non essere un’utopia.

L’ex Genoa ha 25 anni e sarebbe ancora al centro del progetto Elliott, perfetto inoltre nel possibile 4-2-3-1 di Luciano Spalletti, che sarebbe favorito a diventare il nuovo allenatore rossonero al posto di un Rangnick sin troppo perplesso.