Calciomercato Milan: piace Loren Moron del Betis Siviglia

Secondo la stampa andalusa, il Milan sarebbe interessato all’attaccante 26enne in forza al Betis Siviglia, in passato accostato al Napoli

Spunta un nome nuovo per l’attacco del Milan: per il giornale andaluso Estadio Deportivo ci sarebbe un interessamento della società di via Aldo Rossi per Loren Moron del Betis Siviglia.

Il 26enne attaccante di Marbella ha realizzato 11 gol in questa stagione ed in passato è stato accostato anche al Napoli. Certo, le ultime esperienze di attaccanti spagnoli in rossonero (Fernando Torres, Javi Moreno, José Mari, ndr) non sono state tra le più entusiasmanti…