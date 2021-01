Calciomercato Milan, per l’attacco torna di moda il nome di Depay

Depay è il nome che sta tornando di moda per l’attacco del Milan. Il calciatore olandese è in scadenza di contratto con il Lione

Memphis Depay può tornare di moda come nome per l’attacco del Milan in questo mercato di gennaio che inizierà lunedì. Dato che non c’è ancora l’accordo per il rinnovo di contratto fra lo stesso Depay e il Lione, i colleghi di Sky, hanno rilanciato il nome dell’olandese per il reparto offensivo del Milan.

Depay, con il contratto in scadenza a giugno, in questa stagione ha segnato per ora 8 gol in 17 partite giocate in Ligue 1.