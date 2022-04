Calciomercato Milan: Origi e Scamacca i due nomi caldi per l’attacco in vista della sessione estiva

Come riportato dal Corriere della Sera allo stato attuale delle cose sono due i nomi caldi per l’attacco del Milan.

Il primo è quello di Origi, che è in scadenza di contratto con il Liverpool e dunque in estate si muoverà a zero, mentre il secondo è quello Gianluca Scamacca del Sassuolo che non tramonta nonostante la concorrenza dell’Inter.