Origi Milan: la retrocessione a vice Ibra e un futuro in bilico

In vista del prossimo calciomercato estivo in casa Milan tiene banco il futuro di Origi. L’attaccante non sta rendendo come si sperava.

Il begla infatti arrivato come vice Giroud, non solo non ha replicato l’efficacia dell’operazione che ha portato il francese in rossonero in termini di qualità e convenienza economica, ma è scivolato dietro nelle gerarchie, scavalcato dal 41enne Ibrahimovic. Questo rush finale può regalargli una permanenza o meno in rossonero a seconda di quello che dirà in campo. Il tempo stringe.