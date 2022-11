Calciomercato Milan: Okafor idea concreta, lui direbbe sì. Costa tanto, ma sarebbe la prima scelta per il dopo Leao

Come scrive La Gazzetta dello Sport il Milan ha messo da tempo nel mirino Noah Okaford, attaccante svizzero del Redbull Salisburgo già a quota 10 centri tra campionato austriaco (7) e Champions League (3) a dispetto di un minutaggio non elevatissimo.

Maldini e Massara dovranno trovare una soluzione è per il prezzo che ha già superato i 35milioni complice gli interessamenti delle big inglesi. Si è insomma creata un’asta internazionale che potrebbe essere ulteriormente alimentata dal rendimento del ventiduenne al Mondiale in Qatar. Dopo l’investimento fatto su Charles De Ketelaere in estate, Okafor è destinato a essere un’idea per il Diavolo per il prossimo mercato estivo, soprattutto se in viale della Liberazione dovranno reinvestire gli eventuali soldi arrivati dall’addio di Leao. Lo svizzero sarebbe pronto per una chiamata importante e per dire sì al Milan.