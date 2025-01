Calciomercato Milan, beffa Okafor! Lo svizzero non supera le visite mediche col Lipsia. I dettagli

Condividi via email

Calciomercato Milan, clamorosa beffa per Noah Okafor: lo svizzero non ha superato le visite mediche con il Lipsia. Accordo annullato

Come riferito da Matteo Moretto, noto giornalista esperto di mercato, sul proprio profilo di X, il Lipsia ha annullato l’accordo con il calciomercato Milan per il prestito di Okafor dopo che lo svizzero non ha passato le visite mediche:

PAROLE – «Il Lipsia decide di cancellare l’accordo con il Milan per il prestito di Noah Okafor. Informazione anticipata da Sky Germania. Il calciatore svizzero non ha convinto dopo le visite mediche. I due club non avevano ancora firmato tutti i contratti».