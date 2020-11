Calciomercato Milan – Occhi puntati su Sucic del Salisburgo

Luka Sucic, 18enne che gioca nel Salisburgo, interessa a Paolo Maldini e i suoi collaboratori in vista della prossima stagione

In vista del mercato di gennaio, il Milan sta pensando di rinforzare la rosa con un innesto nella zona mediana del campo. Come riportato dai colleghi di TMW, a Paolo Maldini piace, e non poco, il centrocampista croato Luka Sucic del Salisburgo.

Nato in Austria nel 2002, Sucic ha scelto la nazionalità croata. Secondo alcune fonti vicine alla società rossonera, già Zvonimir Boban aveva opzionato il calciatore. Lo stesso Maldini comunque, sta pensando di acquistare il giocatore e lasciarlo in prestito fino a giugno nel suo attuale club. Sucic sarebbe un colpo in prospettiva vista la sua giovanissima età.