Calciomercato Milan, OCCASIONE Kiwior: l’Arsenal può liberarlo subito per questa CIFRA! I dettagli

Calciomercato Milan, OCCASIONE Kiwior: l’Arsenal può liberarlo subito per questa CIFRA! Tutti i dettagli e le novità

Intervenuto sul proprio profilo X Nicolò Schira ha fatto il punto sul futuro di Jakub Kiwior, giocatore che a più riprese negli scorsi mesi è stato accostato al calciomercato Milan.

Stando a quanto si apprende l’Arsenal non ha ancora preso una decisione definitiva per il polacco ma sarebbe pronto a farlo partire nel caso in cui nei prossimi giorni dovessero arrivare proposte a titolo definitivo da 20 milioni di euro.