Calciomercato Milan: occasione Bernardeschi a parametro zero. Contatti sospesi con la Juve per il rinnovo

Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Federico Bernardeschi ha dato priorità al rinnovo con la Juve. L’esterno vuole rimanere a Torino, ma dall’altro lato non è disposto, almeno al momento, a dare un taglio al proprio ingaggio.

Ragion per cui, il club bianconero non ha al momento intenzione di riprendere i contatti con l’entourage del giocatore. Se non dovesse esserci un netto taglio dall’altra parte, in estate le due strade si separeranno. Il Milan ad oggi non ha mosso passi concreti per il giocatore.