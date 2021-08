Calciomercato Milan: obiettivo Vlasic ma c’è un intoppo

Il Milan, grazie al conguaglio economico che ricaverà dalla cessione di Hauge, potrebbe finalmente puntare al trequartista: difficile arrivare a Vlasic

Il Milan, grazie al conguaglio economico che ricaverà dalla cessione di Hauge (circa 12 milioni di euro), potrebbe finalmente affondare il colpo per il fatidico trequartista. Al momento, però, la pista Vlasic rimane molto complicata.

Il croato piace molto alla dirigenza di Via Aldo Rossi, ma stando a quanto riporta Tuttosport, il CSKA Mosca chiederebbe non meno di 30 milioni di euro e non accetterebbe trattative con prestito sia diritto che obbligo di riscatto.