Calciomercato Milan, la scelta è presa: l’obiettivo è la permanenza di Jimenez!

Calciomercato Milan, i rossoneri vogliono rinegoziare i termini dell’accordo con il Real Madrid per Alex Jimenez: le ultime

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha avviato i primi contatti con il Real Madrid per cercare di rinegoziare i termini dell’accordo per Alex Jimenez, terzino spagnolo a cui Fonseca ha consegnato i gradi da titolare nelle ultime due gare contro Genoa e Verona.

In estate il

ha riscattato Jimenez dal Real Madrid per 5 milioni di euro facendo firmare al ragazzo un contratto fino al 2028. I Blancos hanno però voluto inserire due recompre diverse: una da 9 milioni di euro per l’estate 2025 e una da 12 per l’estate successiva. L’intenzione sarebbe quella di eliminarle o comunque di posticiparne la possibile esecuzione sulla base di quanto fatto con

, rimasto a Milanello 3 anni.