Calciomercato Milan: non solo Tonali, a rischio un altro centrocampista

Calciomercato Milan: non solo Sandro Tonali, potrebbe lasciare il Centro Sportivo di Carnago anche un altro centrocampista

Non solo Sandro Tonali, il Milan, stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, non sarebbe intenzionato a riscattare Soualiho Meité dal Torino.

Il centrocampista giunto dai granata in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, non avrebbe convinto la dirigenza di Via Aldo Rossi e per questo motivo tornerà alla base.