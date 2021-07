Calciomercato Milan: non solo Kaio Jorge, piace anche un altro giocatore

Il Milan non starebbe seguendo solo Kaio Jorge ma anche un altro giocatore brasiliano, ecco di chi si tratta

Il Milan ha messo gli occhi su Kaio Jorge, per il quale il Santos chiederebbe non meno di 10 milioni di euro. Al contrario i rossoneri sarebbe pronti a spingersi sino ad un massimo di 5 milioni.

Stando a quanto riporta l’edizione online della Gazzetta dello Sport, il club di Via Aldo Rossi sarebbe interessato anche a Tete, giovane brasiliano classe 200 dello Shakhtar Donetsk, ma Maldini prenderà in considerazione questa opzione solo nel caso in cui Kaio Jorge sfumasse.