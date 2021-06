Calciomercato Milan: non solo Giroud, spunta anche un altro attaccante

Calciomercato Milan: non solo Olivier Giroud, il club di Via Aldo Rossi sarebbe interessato anche ad un altro attaccante del Chelsea

Il Milan è pronto ad ufficializzare il colpo Tomori dal Chelsea, ma non è il solo. Hakim Ziyech è uno dei giocatori che potrebbero lasciare i Blues in questa prossima sessione di mercato estiva, visto il rendimento non perfetto avuto nelle ultime gare di campionato e Champions League. Il Diavolo sarebbe interessato.

Come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il club rossonero potrebbe non solo prelevare Giroud ma anche l’esterno d’attacco marocchino. L’asse Milano-Londra si incendia. Occhio solo alla concorrenza del Napoli di Spalletti.