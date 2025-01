Calciomercato Milan, non solo Gimenez per l’attacco: il club punta su un altro giocatore

Calciomercato Milan, i rossoneri si avvicinano a Santiago Gimenez. Il club non molla però un altro profilo per l’attacco

Movimentato il mercato del Milan, specialmente per quanto riguarda gli attaccanti. Filtra grande ottimismo per la chiusura dell’affare Santiago Gimenez che sbloccherebbe di conseguenza la cessione di Alvaro Morata al Galatasaray.

Sempre per l’attacco però il club continua a monitorare il profilo di Joao Felix, a riportarlo è Gianluca Di Marzio. In questo senso sarebbe in programma un incontro tra la società e Jorge Mendes, il procuratore è arrivato nel pomeriggio in Italia.