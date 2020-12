Calciomercato Milan: non interessano i profili Mandzukic e Diego Costa

Calciomercato Milan: sul fronte offensivo i club rossonero avrebbe scartato le opzioni Diego Costa e Mario Mandzukic

Il Milan, stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, avrebbe scartato le ipotesi Diego Costa e Mario Mandzukic.

Entrambi i giocatori non sarebbero profili interessanti per il progetto Elliott, essendo over 30. L’unica eccezione è stata fatta con Ibrahimovic, vista la sua condizione fisica e tecnica strabiliante. Difficile arrivare anche ad Edouard del Celtic (richiesta elevata di 35 milioni di euro), Scamacca (valutazione eccessiva del Genoa) e Jovic (il giocatore non vorrebbe vestire la maglia rossonera). Il capitolo attaccanti sarebbe per il momento congelato.