Calciomercato Milan, rispunta Noa Lang! Moncada torna sull’esterno, l’ultima decisione del calciatore aiuta i rossoneri

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma improvviso per Noa Lang del PSV: il calciatore è pronto a cambiare aria. I dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan potrebbe concretamente muoversi per rinforzare il proprio reparto d’attacco a gennaio.

In questo senso c’è un ritorno di fiamma per Noa Lang che un tempo giocava al Bruges: l’olandese è tornato in patria al PSV dove gioca a correnti alterne e a 25 anni vorrebbe provare un’esperienza in un nuovo campionato. Il costo è di 15 milioni di euro.