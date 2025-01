Condividi via email

Calciomercato Milan, la dirigenza non molla Ngonge: in Napoli chiede questa cifra. Le ultimissime sulla squadra rossonera

Il calciomercato Milan sta entrando nel vivo. L’ultima grande idea della dirigenza rossonera per quanto riguarda i colpi in entrata è Ngonge del Napoli. Come riportato da TMW questa sarebbe un’operazione fattibile solamente con l’uscita di Chukwueze.

Le due società stanno lavorando sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il club partenopeo vorrebbe una cifra vicina ai 19 milioni di euro.