Calciomercato Milan: ancora NESSUN ACCORDO tra Napoli e Chelsea per Lukaku, COSA FILTRA sul futuro

L’affare non si sblocca. Conte vorrebbe riallenare Lukaku, accostato anche al calciomercato Milan, e portarlo al Napoli. Manca però l’accordo con il Chelsea. Il punto di Luca Marchetti a Sky Sport sulla trattativa:

LE PAROLE – «La presenza a Londra ribadisce la volontà di prenderlo. Un affare resta complicato, l’accordo ancora non c’è , le parti sono distanti. 5+25 la proposta del Napoli con la formula del prestito con obbligo continua a non convincere il Chelsea che ha un paio di slot per questo tipo di operazioni e vuole riservali per altri movimenti. L’idea del Chelsea è cederlo sì ma a titolo definitivo e ad un prezzo che non è ancora quello fatto dal Napoli. Il tutto resta legato all’uscita di Osimhen. Al momento la garanzia che vada via non c’è»