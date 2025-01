Calciomercato Milan, scende in campo Ibrahimovic: la mossa dello svedese per chiudere l’affare!

Calciomercato Milan, per provare a chiudere la trattativa entra in scena Zlatan Ibrahimovic. Le ultime sull’affare

Il Milan sta lavorando per portare Santiago Gimenez in Italia in questo calciomercato di gennaio. Mister Sergio Conceicao ha bisogno di un rinforzo in attacco e per ottenerlo sarebbe pronto ad intervenire direttamente Zlatan Ibrahimovic.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex centravanti svedese potrebbe contare sull’amicizia con Te Kloese dirigente degli olandesi conosciuto ai tempi dei Los Angeles Galaxy. L’uomo che permise a Zlatan nel 2020 di lasciare gli USA per rientrare nel suo Milan.