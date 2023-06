Morata Milan: è lui una delle alternative a Thuram! Le ultime. Insieme a Scamacca, c’è un altro ritorno sui propri passi

Non solo quello di Gianluca di Scamacca. Alla ricerca di un nuovo centravanti, dopo lo smacco dell’Inter su Marcus Thuram, c’è un altro ritorno di fiamma in casa Milan.

Come riportato da Sky Sport, i rossoneri tornano ad Alvaro Morata. Sarebbe il terzo ritorno in Italia, lui che in Italia vuole tornare.