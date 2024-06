Calciomercato Milan, Moncada può ritrovarsi con questi quattro ESUBERI da dover piazzare! Lo SCENARIO di mercato

Sky Sport ha fatto il punto sul calciomercato Milan, concentrandosi non solo sui possibili colpi in entrata ma anche su quei calciatori che in caso di mancato riscatto torneranno alla base pur non facendo parte del progetto.

La lista degli esuberi di cui Moncada dovrà occuparsi nelle prossime settimane potrebbe allungarsi: dopo Ballo-Touré e Origi, occhio anche alle situazioni relative a Saelemaekers e De Ketelaere.