Calciomercato Milan, Moncada non ha dubbi: è lui l’erede di Theo Hernandez! Con questa offerta arriva a Milanello

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno individuato in De Cuyper del Bruges il perfetto erede di Theo Hernandez: cifre e dettagli

Come riportato da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, il calciomercato Milan ha individuato il post Theo Hernandez in vista della prossima stagione.

L’erede di Theo ha già un nome e un cognome, Maxim De Cuyper. Un nome sul quale il Milan ha sciolto ogni riserva dopo averlo seguito per almeno 3 stagioni. Il Bruges rimane sempre un osso duro nelle trattative e parte da una richiesta di circa 22/25 milioni.