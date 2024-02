Calciomercato Milan, Moncada rompe gli indugi: due colpi TOP per rilanciare il Diavolo

Calciomercato Milan, Moncada rompe gli indugi: due colpi TOP nel corso della prossima estate per rilanciare il Diavolo

In estate il calciomercato Milan vuole regalarsi almeno due colpi top per provare a rilanciare il Diavolo in vista della prossima stagione. Nel mirino ci sarebbe oltre a un nuovo attaccante anche un difensore centrale.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto i nomi dei principali obiettivi: in avanti piacciono Zirkzee del Bologna e Sesko del Lipsia, mentre per la retroguardia resta viva l’idea Lacroix del Wolfsburg.