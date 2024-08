Calciomercato Milan, Moncada SCATENATO: può incassare 70 milioni da queste due CESSIONI! I dettagli e le ultimissime

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul calciomercato Milan non solo per quanto riguarda i possibili colpi in entrata ma anche per il capitolo cessioni. In particolare sono due gli indiziati a partire a centrocampo.

Da un lato c’è Bennacer, corteggiatissimo dall’Arabia Saudita e per il quale i rossoneri contano di incassare 50 milioni di euro, dall’altro c’è Adli, che piace molto all’Al-Shabab e valutato circa 20 milioni di euro. Due cessioni che agevolerebbero i colpi in entrata nel reparto.