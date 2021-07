Calciomercato Milan, Massara fa sul serio per Coutinho: le ultime

Calciomercato Milan, Massara ha sondato il terreno per Coutinho, in uscita dal Barcellona: l’ostacolo al momento è l’alto ingaggio

script>

Calciomercato Milan, i rossoneri, in particolare il DS Massara, pensano seriamente a Coutinho del Barcellona. Come riportato da calciomercato.com infatti, i catalani sarebbero disposti a cedere il brasiliano a prezzo di saldo per liberare spazio a bilancio così da finalizzare il rinnovo di Messi.

SONDAGGIO ESPLORATIVO – Il Milan ha avuto un sondaggio esplorativo con l’agenzia che cura gli interessi dell’ex Inter ma al momento l’ingaggio da 12 milioni netti rappresenta un ostacolo insormontabile. Se Coutinho più avanti aprirà ad un forte sconto però, i rossoneri sarebbero pronti a cogliere questa importante opportunità.