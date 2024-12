Calciomercato Milan, Tomori in uscita? Marchetti sorprende: sul difensore l’ha detto veramente!

Calciomercato Milan, Luca Marchetti, noto giornalista, ha fatto il punto sul futuro del centrale inglese: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Luca Marchetti, noto giornalista, ha dato questo aggiornamento su Fikayo Tomori, tema caldo del calciomercato Milan. Ecco le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Milan e Juve hanno parlato fra di loro per Tomori. Confermiamo l’interesse. Tomori può essere un’opzione, in questo momento non è caldissima, anche perché il Milan, se dovesse sacrificare Tomori, vorrebbe dei soldi. Quindi non si accettano contropartite».