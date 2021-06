Calciomercato Milan: Maldini studia il ritorno in rossonero di Bakayoko

Paolo Maldini sarebbe pronto a riportare in rossonero Tiemoué Bakayoko, lo scorso anno in prestito dal Chelsea al Napoli

Il Milan lavora per regalare a Stefano Pioli una squadra competitiva in vista della prossima stagione. A centrocampo le uniche certezze sono Bennacer e Kessie (da rinnovare).

Oltre a prelevare in via definitiva Sandro Tonali dal Brescia, il club di Via Aldo Rossi sarebbe pronto a riportare a Milanello Tiemoué Bakayoko, lo scorso anno in forza al Napoli di Gennaro Gattuso.

Il francese sarebbe ben disposto a tornare in rossonero, nel quale fu protagonista nella stagione 2018/2019. Inoltre, il proprio contratto con il Chelsea scade il 30 giugno 2022. Come riporta Tuttosport, nei prossimi giorni il Milan sarebbe pronto ad affondare il colpo.