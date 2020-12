Calciomercato Milan: Maldini silenzia le voci sul Papu Gomez

Calciomercato Milan: Paolo Maldini zittisce le voci su un possibile interessamento rossonero per il Papu Gomez

Il Milan ha battuto la Lazio 3-2 e ora si appresta a concludere l’anno 2020 con il primato in cassaforte. Ieri ai microfoni di DAZN, Paolo Maldini è intervenuto per chiarire alcune voci di mercato sul possibile arrivo del Papu Gomez.

Ecco le parole riportate da Tuttosport in edicola questa mattina: «È un giocatore dell’Atalanta e sinceramente in quel ruolo abbiamo moltissime soluzioni. Lì sulla trequarti non abbiamo necessità, ma non trovo delicato parlare di lui: che io sappia non è sul mercato».