Calciomercato Milan, svolta annunciata: loro due rinnovano, fumata bianca dietro l’angolo

Calciomercato Milan, arriva la svolta per quanto riguarda i rinnovi di Theo Hernandez e Maignan: fumata bianca ormai dietro l’angolo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel calciomercato Milan delle prossime settimane sta per arrivare la tanto agognata fumata bianca per quanto riguarda i rinnovi di Maignan e Theo Hernandez.

Nonostante il rendimento attuale, Theo chiede un adeguamento dello stipendio che oggi è di 4.5 milioni. Le parti proveranno a venirsi incontro, tanto che l’intesa non sembra così difficile da raggiungere. Anzi, le prossime firme in agenda in casa Milan sono quelle di Theo e Maignan.