Calciomercato Milan, clamoroso scenario! Può lasciare il club a zero, non se lo aspettava nessuno

Calciomercato Milan, clamoroso scenario per il futuro di Maignan: senza rinnovo il francese potrebbe decidere di andare a scadenza

Clamoroso scenario riferito da Repubblica sul calciomercato Milan della prossima estate in merito al futuro di Mike Maignan, in scadenza di contratto a giugno del 2026.

Maignan: il rinnovo è congelato da tempo. Chi gli è vicino, racconta di un Maignan nervoso per la situazione al punto che, se le cose non dovessero sbloccarsi rapidamente, potrebbe decidere di arrivare a scadenza. Il danno economico per il Milan sarebbe ingente.