Calciomercato Milan, lunedì incontro con l’agente di Laxalt: i dettagli

Calciomercato Milan, lunedì il procuratore di Laxalt sarà a casa Milan per discutere del futuro del suo assistito: 4 offerte sul tavolo

Calciomercato Milan, lunedì nel primo pomeriggio è in programma un vertice di mercato con l’agente di Diego Laxalt, Casella, per fare il punto sul futuro del suo assistito. Reduce dal prestito al Celtic e con un anno di contratto rimanente in rossonero, l’ipotesi più probabile è quella della cessione a titolo definitivo.

QUATTRO OFFERTE SUL TAVOLO – Il calciatore ha 4 offerte in mano e le sottoporrà a Maldini e Massara: Torino e Genoa (per quello che sarebbe un ritorno) in Italia, Besiktas e Dinamo Mosca all’estero.