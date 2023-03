Calciomercato Milan, Lotito fissa il prezzo per Milinkovic-Savic, vecchio pallino di Maldini: servono 40 milioni di euro

Come riportato da Relevo, Milinkovic-Savic ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza con la Lazio nel 2024.

Lotito chiede 40 milioni di euro per il serbo: il Milan osserva interessato con Maldini che potrebbe tornare alla carica dopo il forte interessamento dell’estate 2018.