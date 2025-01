Calciomercato Milan, Longo spiega: «Emerson Royal? Ecco cosa manca per la cessione del brasiliano»

Calciomercato Milan, Daniele Longo, noto giornalista, ha fatto il punto sul futuro di Emerson Royal, terzino in uscita dal club rossonero

Dalle colonne di calciomercato.com, Daniele Longo ha fatto il punto sul futuro di Emerson Royal, tema caldo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Emerson Royal via dal Milan con un futuro sempre più probabile in Turchia tra le fila del Galatasaray. L’opzione turca non dispiace al terzino destro brasiliano, i contatti vanno avanti da giorni e si sono intensificati nelle ultime ore. Affare fatto? Non ancora perché il club rossonero non è ancora soddisfatto dall’offerta del club di Istanbul che tra prestito oneroso e diritto di riscatto non supera quota 13 milioni. Giorgio Furlani vuole rientrare della spesa fatta la scorsa estate per acquistarlo dal Tottenham e parte da una valutazione di 15 milioni di euro. Si tratta ad oltranza».