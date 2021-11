Calciomercato Milan, lo United mette in vendita Lingard: gli aggiornamenti

Calciomercato Milan: il Manchester United vende Lingard. Occasione per le big, interessate all’attaccante dei Red Devils

Secondo quanto riferito dal The Sun, il Manchester United avrebbe deciso di mettere in vendita Jesse Lingard. Dopo l’importante stagione, quella scorsa, col West Ham, l’attaccante non sta trovando spazio in questa annata con la casacca dei Red Devils.

Prezzo fissato: 10 milioni di sterline, circa 12 milioni di euro. Diverse squadre sulle sue tracce, con West Ham in prima fila e Milan prima pretendente in Italia.