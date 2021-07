Calciomercato Milan, lo scouting francese prosegue: ecco l’ultimo talento

Calciomercato Milan, rossoneri attentissimi ai giovani talenti nel panorama francese. Presentata un’offerta per un attaccante 18enne

Un Milan attento in ottica calciomercato ai giovani talenti in giro per l’Europa. Dopo aver scovato Pierre Kalulu, lo scouting rossonero in Francia sembra aver puntato un altro baby talento transalpino, per il quale è già stata fatta un’offerta.

Si tratta di Warren Bondo, attaccante esterno classe ’03 in forza al Nancy. Secondo quanto riportato da FootMercato, al club di Ligue 2 francese è stata fatta una proposta da 2 milioni di euro. Il giocatore è in scadenza di contratto nel 2022.