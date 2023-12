Calciomercato Milan: si allontana questo giocatore! Difficile che arrivi in rossonero a gennaio, ecco tutti i dettagli

Come riferito dal Corriere dello Sport, l’Aston Villa non vorrebbe privarsi di Clement Lenglet a metà stagione, nonostante lo scarso minutaggio raccolto fino a questo momento in stagione. Sul difensore francese è posato il mirino del calciomercato Milan.

Ci sono poi da registrare delle importanti difficoltà economiche che frenano la trattativa. Gli inglesi pagano il 75% del ricco stipendio del giocatore (6 milioni), azione che il Milan difficilmente ripeterebbe.