Calciomercato Milan, rebus Leao! Il top club lo tenta e spunta un incredibile aneddoto. La ricostruzione

Calciomercato Milan, i rossoneri devono sciogliere il rebus legato a Rafael Leao: il Barcellona torna a tentare il portoghese

La prossima estate per il calciomercato Milan potrebbe essere molto calda sul fronte Rafael Leao.

Stando infatti a quanto scritto da SPORT, il Barcellona punta in alto ed è per questo che sarebbe tornato a mettere nel mirino Rafael Leao, per il quale un timido tentativo è stato fatto anche verso la fine dello scorso agosto. Il 10 del Milan non sarebbe però l’unico finito sul taccuino del presidente Laporta, interessato anche all’evolversi delle situazioni relative al futuro di un altro grande campione della Serie A, ovvero Kvicha Kvaratkshelia.