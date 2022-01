ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Non solo in entrata, la sessione di calciomercato invernale può portare una svolta in casa Milan, anche per quel che riguarda le uscite

Non solo in entrata, la sessione di calciomercato invernale può portare una svolta in casa Milan, anche per quel che riguarda le uscite.

Tra i calciatori con le valigie in mano, c’è anche Samu Castillejo. Secondo quanto riporta calciomercato.com, su di lui sarebbe forte il pressing dell’Espanyol.