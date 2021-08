Calciomercato Milan: le ultime news su Aaron Ramsey

Calciomercato Milan: il centrocampista gallese, recentemente accostato anche al Milan, avrebbe deciso il proprio futuro

Aaron Ramsey e il Milan: una semplice idea di mercato che, con ogni probabilità, non potrà mai sfociare in una vera e propria trattativa. Secondo quanto riportano diverse fonti, tra le quali La Gazzetta dello Sport, il gallese avrebbe manifestato la volontà di mettersi a disposizione di Allegri al fine di continuare il suo percorso in bianconero.

Con un contratto in scadenza nel 2023, il centrocampista ex Arsenal è disposto a giocarsi le sue carte a Torino, magari nel nuovo ruolo che sta per cucirgli addosso l’ex tecnico rossonero, Massimiliano Allegri: play davanti alla difesa, limitando la questione Ramsey-Milan ad una semplice idea di mezza estate.