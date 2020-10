Calciomercato Milan: Laxalt in uscita, due club europei su di lui

Calciomercato Milan: Diego Laxalt sarebbe vicino all’addio. Due club europei sarebbero sulle tracce dell”uruguaiano

Il Milan starebbe lavorando in questi ultimi quattro giorni di mercato, non solo in entrata ma anche in uscita. Tra i giocatori che potrebbero lasciare Milanello spunta il nome di Diego Laxalt.

Stando a quanto riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, ci sarebbero due club europei sull’ex Genoa: l’Olympiacos e lo Sporting Lisbona. Il Diavolo spera di ricavare almeno un piccolo conguaglio economico.