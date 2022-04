Calciomercato Milan: Moleiro nel mirino, il Las Palmas può cederlo. Il bilancio del giocatore e le ultime sul suo contratto

Tra i prospetti che sta seguendo il Milan per il futuro c’è Alberto Moleiro del Las Palmas.

Nel club spagnolo gioca da mezzala o da esterno alto, ma per la qualità che ha può giocare in tutte le posizioni del centrocampo o dietro a una punta. Il suo contratto è in scadenza nel 2023, ma nonostante le promesse invernali, non è arrivato il passaggio da professionista con ritocco e prolungamento. Per questo secondo Calciomercato.com potrebbe partire in estate. Soprattutto se la squadra delle Canarie non farà il salto di categoria.