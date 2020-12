Calciomercato Milan, Krunic torna di moda per centrocampo del Torino

Krunic non è sicuro della permanenza al Milan in vista del prossimo mercato di gennaio. Su di lui è tornato a bussare il Torino

Rade Krunic, qualora al Milan arrivasse un’offerta congrua, potrebbe partire già in questo mercato di gennaio. Come riportato da Tuttosport, il Torino si è fatto nuovamente avanti per avere Krunic dal Milan. La società di Urbano Cairo, aveva cercato il bosniaco già la scorsa estate, senza però riuscire a prenderlo. In ogni caso, il Torino sta sondando il terreno anche per altri centrocampisti, quali Matias Vecino dell’Inter e Stanislav Lobotka del Napoli.

Milan e Torino potrebbero accordarsi per uno scambio: Krunic in granata e Armando Izzo in rossonero.