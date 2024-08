Calciomercato Milan: COSA MANCA alla Juventus per chiudere per Koopmeiners, due ASPETTI decisivi

Calciomercato Milan: servono due aspetti alla Juve per chiudere l’affare con l’Atalanta: i dettagli sulla trattativa per il centrocampista

Sono due i fattori che servono alla Juve per chiudere l’affare Koopmeiners, accostato anche al Milan, con l’Atalanta: la riapertura del dialogo dopo l’irrigidimento dei rapporti tra i due club proprio a causa di questa situazione e la ricerca dell’intesa dal punto di vista economico.

Ad annunciarlo è Luca Cilli a Sky Sport ricordando che la Dea chiede 60 milioni per il centrocampista. La Juve è consapevole che dovrà fare un grande esborso economico per prendere Koopmeiners e destinerà buona parte degli investimenti previsti per questa fase di mercato per lui.