Calciomercato Milan, SVOLTA in mediana! Il centrocampista lo PORTA Moncada, sta SCALANDO le gerarchie

Calciomercato Milan, svolta per quanto riguarda il centrocampo: Koné sta scalando le gerarchie rispetto a Fofana

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe presto arrivare una svolta a sorpresa nel calciomercato Milan per quanto riguarda il reparto di centrocampo. Nelle ultime ore infatti, stante lo stallo per Fofana col Monaco, il profilo di Koné sta scalando le gerarchie.

Il ragazzo è un pupillo di Moncada che pare sempre più intenzionato a portarlo a Milanello complice anche una valutazione che si aggira intorno ai 15 milioni di euro più bonus. Prossimi giorni decisivi.