Calciomercato Milan: Kessie oggetto desiderio di quattro club europei

Franck Kessie sarebbe in uscita dal Milan, non avendo trovato ancora il rinnovo di contratto con i rossoneri. Su di lui quattro club

Franck Kessie, al momento, non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con il Milan. Sull’ivoriano potrebbe scatenarsi una vera e propria asta.

Oltre all’Inter, al Liverpool e al Paris Saint Germain, stando a quanto riporta il Mundo Deportivo, si sarebbe fatto avanti anche il Barcellona, che vorrebbe puntare a rinforzarsi nella prossima stagione per tornare grande, dopo aver perso pezzi pregiati in questa ultima sessione di mercato estiva come Griezmann e Messi.