Calciomercato Milan: Kalulu VERSO la cessione alla Juve, l’IMPATTO a bilancio per le casse rossonere

Calciomercato Milan: Pierre Kalulu passerà alla Juventus in prestito oneroso. Ecco l’impatto a bilancio dell’operazione

Pierre Kalulu passerà alla Juventus in prestito oneroso a 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro più 3 milioni di bonus (il Milan mantiene anche il 10% sulla futura rivendita).

Ma come impatta l’operazione sui conti del Diavolo? Secondo quanto riferisce Calcio e Finanza l’impatto dell’affare per il primo anno in prestito sarebbe positivo per 5,44 milioni di euro circa