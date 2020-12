Calciomercato Milan, Kabak viene valutatao 25 milioni dallo Schalke 04

Per lasciar partire Kabak, lo Schalke 04 chiede 25 milioni. Questa somma è fuori dal budget che il Milan ha stanziato per il giocatore

Ozan Kabak è tra i primi obiettivi del Milan per rinforzare il reparto difensivo. Il centrale di proprietà dello Schalke 04, viene valutato dal suo club 25 milioni di euro. Una cifra ritenuta eccessiva dalla dirigenza rossonera in quanto, Paolo Maldini e i suoi collaboratori, hanno intenzione di investire su Kabak, massimo 15 milioni. La distanza fra i due club è importante, e come riporta la Gazzetta dello Sport, nonostante la squadra tedesca sia ultima nel suo campionato, la valutazione non si è abbassata.

In ogni caso, la cifra richiesta dallo Schalke non rientra nel budget del Milan.