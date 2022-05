Calciomercato Milan: la Juve pensa ancora a Renato Sanches, ma i rossoneri sono avanti nelle trattative col portoghese

La Juve son il quarto posto sta già valutando i piani per il futuro e come rinforzare la rosa per la prossima stagione.

In mezzo al campo le idee bianconere non sono del tutto chiare. La prima scelta resta Milinkovic Savic della Lazio, anche se la valutazione di Lotito non è proprio alla portata. Non solo il serbo, Cherubini valuta anche delle alternative. Da Renato Sanches (su cui però è molto avanti il Milan) fino ad arrivare a Jorginho. Nel mezzo piacciono anche Paredes e Frattesi, quest’ultimo conteso anche dall’Inter. Lo scrive Tuttosport.